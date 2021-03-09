سويسرا تحذر من ارتفاع كبير في الديون بسبب جائحة كورونا

قالت الحكومة السويسرية اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاوف من ارتفاع كبير في الديون بسبب جائحة كورونا، مع تسجيل تراجع بنسبة 3.5% في الإنتاج هذا العام.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين القول اليوم الثلاثاء إن إجراءات الإغلاق للسيطرة على الموجة الثانية من جائحة كورونا من المرجح أن تكلف الحكومة 23 مليار فرانك ( 25 مليار دولار)، كما من المرجح أن تتراجع إيرادات الضرائب.ويشار إلى أن الوضع المالي لسويسرا مازال أفضل بكثير من الدول المجاورة مثل فرنسا وإيطاليا، ومن المتوقع أن تصل نسبة الديون إلى 30.2% من إجمالي الناتج المحلي.