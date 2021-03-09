خليل: تعطيل وزير المالية مستحقات «الوطنية للتدريب» لن يمر مرور الكرام

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب كيان عملاق بجهود أبنائه وقيادته من الشباب نجحت فى شق طريقها داخليا وعالميا، معربًا عن أسفه من قرار وقف صرف مستحقات الأكاديمية بما يتعارض مع توصيات مؤتمر الشباب.وأضاف خليل: "للأسف وزير المالية اللي المفروض يساهم في استمرار نجاح هذا الكيان المصري موقفه مؤسف في عدم صرف مستحقات الأكاديمية علشان نشغل الناس المجتهدة، ببيروقراطية عجيبة وغريبة رغم الدعم اللي بيقدمه رئيس الجمهورية للأكاديمية".وتابع: "بالطبع لم نكتفى بالأسف حيال ما قام به الوزير وسنستخدم الأدوات الرقابية تجاهه، وما فعله لن يمر مرور الكرام".