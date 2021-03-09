للسيدة العاملة.. طرق تفريز أطعمة رمضان

طرق تفريز أطعمة رمضان وبحسب موقع helthline"" نرصد ابرز الطرق لتفريز الخضروات والفاكهة واللحوم لتكون جاهزة عند الاستخدام:



تفريز الخضروات وبحسب موقع helthline"" نرصد ابرز الطرق لتفريز الخضروات والفاكهة واللحوم لتكون جاهزة عند الاستخدام:





تفريز الأسماك يتم غسل الخضروات جيدًا وتنظيفها وتقطيعها ثم تقسيمها إلى عدة أكياس وتوضع في الفريزر لحين استخدامها في الطهي، يفضل أن يتم تقسيم الخضروات بما يكفي وجبة واحدة.





تفريز اللحوم والفراخ قومي بتنظيف الأسماك جيدًا وعمل خلطة الثوم والفلفل الأخضر والليمون وحشو الأسماك ثم وضعها في الفريزر وتخرج قبل التحمير بساعة، توضع في الدقيق ثم تقلى في الزيت فقط.

يتم تتبيل شرائح البوفتيك أو فيليه الدجاج ببصل وملح وفلفل أسود وبهارات ووضعها في بيض وبقسماط وتفريزها وتخرج على التحمير فقط.





تفريز اللحم المفروم

اللحم المفروم يتم تتبيله بالبصل وملح وفلفل وتقسيمه لعمل صواني المكرونة بالبشاميل أو صواني الرقاق أو حشو السمبوسك أو القطايف، بالاضافة إلي تشكل أصابع الكفتة وترص في طبق أو علبة وتوضع بالفريزر، تشكل الكبيبة أيضًا وتحشى باللحم المفروم المعصج وترص في طبق وتدخل الفريزر.







يتم تحضير خلطة الجبن مع الخضروات كالبقدونس أو الزعتر وحشو السمبوسك أو القطايف وترص في طبق وتدخل الفريزر، وكبيبة البطاطس يتم سلق البطاطس وهرسها وخلطها بالبقسماط والبيض ثم تحشى بالجبن أو اللحم المفروم وتغطى بالبقسماط وترص في طبق وتدخل الفريزر.





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تفريز الحلوى

يتم تحضير السيرب القطر بكمية كبيرة كيلو سكر ولترين ماء وعصير ليمونتين وننتظر حتى يبرد ثم يوضع في زجاجة أو علبة بالثلاجة، يتم تجهيز حشوة للقطايف أو حشو صينية الكنافة أو البسبوسة مكونة من سكر وقرفة وجوز هند وزبيب ومكسرات ووضعها في برطمان محكم الغلق.





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تفريز العصائر

قومي بتفريز الفاكهة الموسمية على شكل عصائر جاهزة مركزة ووضعها في علب محكمة الغلق.

مع قرب شهر رمضان المبارك تبدأ كل سيدة بتجهيزات وتفريز أكلات رمضان والتي تشمل العديد من الأطعمة والحلوى المستخدمة في هذا الشهر الكريم، خاصة في حالة أن تكون السيدة عاملة.