إيران: على واشنطن ألا تعقد المسار الدبلوماسي النووي أكثر

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الولايات المتحدة الامريكية ألا تعقد المسار الدبلوماسي النووي أكثر، حسبما أورودت قناة العربية الاخبارية.وتواصل طهران اختبار أقصى الحدود التي يمكن أن تصل إليها وتحسين الشروط قبيل موعد الحسم والتفاوض والمساومة إن حصل.لعل تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية، بحسب ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين، يأتي في هذا السياق أيضا. إلا أن الإدارة الأميركية شددت تعليقا على تقرير الوكالة أن للصبر حدودا.