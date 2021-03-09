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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:59 ص
الهيئة الاتحادية
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
وكالات
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أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة "براكة" النووية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

تجدر الإشارة إلى أن رخصة التشغيل هي لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبدأ ربط الوحدة الأولى في براكة في أغسطس بشبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدأ إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

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