الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة»

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة "براكة" النووية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).تجدر الإشارة إلى أن رخصة التشغيل هي لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.وبدأ ربط الوحدة الأولى في براكة في أغسطس بشبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدأ إنتاج أول ميجاوات من الطاقة الكهربائية.