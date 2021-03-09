وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية بزيارة الإمارات اليوم

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولة خليجية بزيارة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء.ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فمن المقرر أن تشمل الجولة زيارة كل من السعودية وقطر.وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت أن لافروف سيلتقي في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد وفي السعودية، من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.كما سيزور قطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.