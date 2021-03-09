هولندا: إعطاء 1.12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.12 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 21 ألفا و104 جرعات يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 3.3 عاما لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل ثمانية أسابيع.