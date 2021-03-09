إدارة بايدن تلغى قرارا لترامب بتخفيف العقوبات على رجل أعمال إسرائيلى متهم بالفساد

ألغت السلطات الأمريكية، نظام الإعفاء عن العقوبات، الذي منحته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لرجل الأعمال الإسرائيلي المختص في قطاع التعدين، دان غيرتلر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: "الترخيص الذي تم منحه سابقا للسيد غيرتلر غير متطابق مع مصالح السياسة الخارجية القوية للولايات المتحدة في مكافحة الفساد بكل أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص الجهود الأمريكية ضد الفساد وتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".وفرضت الولايات المتحدة عام 2017 عقوبات على الملياردير غيرتلر ومجموعة "DGI" التي يملكها، بسبب صفقات فاسدة خاصة بالتعدين واستخراج النفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن في يناير 2021 منحت إدارة ترامب ترخيصا يعفي رجل الأعمال الإسرائيلي من هذه الإجراءات التقييدية حتى 31 يناير 2022.وأثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء من قبل مشرعين ومسؤولين في السلطة التنفيذية اعتبروا أن ترامب لا يأخذ آراءهم بعين الاعتبار خلال اتخاذ القرارات.