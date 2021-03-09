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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:44 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، انخفضت أسعار الذهب أمس فى الأسواق المصرية، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على الأقل حتى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وعلى المستوى العالمي، هبط سعر الذهب عالميًا ليصل أسفل 1700 دولار، ويرجع سبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلي إعلان مجلس النواب الأمريكي عن إقرار حزمة التحفيز الأمريكية التى دعا إليها الرئيس الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021


سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 854 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 746 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18


كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 641 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (5976 جنيه)


وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 5976 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24


وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26532 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 855 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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