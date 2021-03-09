أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

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وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.