أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:44 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة بالسوق المحلي المصري.
وعلى المستوى المحلي، انخفضت أسعار الذهب أمس فى الأسواق المصرية، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على الأقل حتى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وعلى المستوى العالمي، هبط سعر الذهب عالميًا ليصل أسفل 1700 دولار، ويرجع سبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلي إعلان مجلس النواب الأمريكي عن إقرار حزمة التحفيز الأمريكية التى دعا إليها الرئيس الأمريكي.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 641 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
وعلى المستوى المحلي، انخفضت أسعار الذهب أمس فى الأسواق المصرية، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على الأقل حتى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وعلى المستوى العالمي، هبط سعر الذهب عالميًا ليصل أسفل 1700 دولار، ويرجع سبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلي إعلان مجلس النواب الأمريكي عن إقرار حزمة التحفيز الأمريكية التى دعا إليها الرئيس الأمريكي.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 854 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.
سعر جرام الذهب عيار 21فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 746 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب عيار 18
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 641 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر الجنيه الذهب اليوم (5976 جنيه)
وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 5976 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26532 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.
سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 855 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
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وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.