تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:53 ص
الدستورطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2021، وتفاصيل درجات الحرارة اليوم، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء 8-3-2021 في مصر، على مستوى المحافظات، حيث من المقرر أن يسود البلاد، طقس حار نهارًا على جميع الأنحاء بارد ليلا أيضا على كل الأنحاء.
العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
الإسكندرية 29 17
وادي النطرون 29 16
طنطا 29 17
شبين الكوم 30 17
دمنهور 29 16
بلطيم 29 16
مطروح 32 16
السلوم 33 18
سيوة 33 16
بورسعيد 26 15
دمياط 26 14
الزقازيق 30 17
المنصورة 29 16
الإسماعيلية 30 17
السويس 30 16
العريش 26 14
رفح 25 14
رأس سدر 28 15
نخل 27 10
نويبع 29 18
طابا 27 16
كاترين 24 10
الطور 28 16
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 29 17
مرسى علم 29 18
الفيوم 30 14
بني سويف 31 14
المنيا 31 14
أسيوط 31 15
سوهاج 32 15
قنا 33 15
الأقصر 34 15
أسوان 34 16
إدفو 34 16
أبوسمبل 33 16
الوادي الجديد 32 15
شلاتين 29 18
أبو رماد 27 16
حلايب 27 18
رأس حدربة 30 17
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء 8-3-2021 في مصر، على مستوى المحافظات، حيث من المقرر أن يسود البلاد، طقس حار نهارًا على جميع الأنحاء بارد ليلا أيضا على كل الأنحاء.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء
وأوضح خبراء هيئة الارصاد اليوم أنه فيما يخص حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
الإسكندرية 29 17
وادي النطرون 29 16
طنطا 29 17
شبين الكوم 30 17
دمنهور 29 16
بلطيم 29 16
مطروح 32 16
السلوم 33 18
سيوة 33 16
بورسعيد 26 15
دمياط 26 14
الزقازيق 30 17
المنصورة 29 16
الإسماعيلية 30 17
السويس 30 16
العريش 26 14
رفح 25 14
رأس سدر 28 15
نخل 27 10
نويبع 29 18
طابا 27 16
كاترين 24 10
الطور 28 16
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 29 17
مرسى علم 29 18
الفيوم 30 14
بني سويف 31 14
المنيا 31 14
أسيوط 31 15
سوهاج 32 15
قنا 33 15
الأقصر 34 15
أسوان 34 16
إدفو 34 16
أبوسمبل 33 16
الوادي الجديد 32 15
شلاتين 29 18
أبو رماد 27 16
حلايب 27 18
رأس حدربة 30 17