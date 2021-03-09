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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف احتفل ديفيد بيكهام بيوم المرأة العالمى؟

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:27 ص
ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام
سارة ساويرس
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احتفل لاعب الكرة الإنجليزي، ديفيد بيكهام، بيوم العالمي للمرأة، بنشر مجموعة من الصور للنساء اللواتى يؤثرن فى حياته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما حاز على إعجاب مئات الآلاف من المتابعين.

وشارك ديفيد بيكهام، مجموعة من الصور بصحبة زوجته عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام، وابنته، وكتب لهن بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائلا: "لقد كنت محظوظًا للغاية لأن لدي مثل هؤلاء النساء الرائعات والقويات مصدر إلهام لي طوال حياتي" مضيفا: "نحتفل اليوم وكل يوم بجميع النساء في جميع أنحاء العالم، بيوم المرأة العالمي السعيد".

ويحتفل الكثيرون حول العالم، بيوم المرأة العالمي، 8 مارس، وفيه يرفع النساء الكثير من الشعارات والمطالب كتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى جميع أنحاء العالم.
ديفيد بيكهام
زوجته
ابنته
ديفيد بيكهام
زوجته
ديفيد بيكهام
زوجته
ابنته
ديفيد بيكهام
زوجته

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