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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرشحة لـ«خارجية ليبيا»: «يشرفني أن أكون جزء من هذا المشهد العظيم»

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:39 م
لمياء بوسدرة
لمياء بوسدرة
عبير سليم
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عبرت المرشحة لحقيبة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، لمياء بوسدرة، اليوم، عن سعادتها لإلتئام مجلس النواب في مدينة سرت اليوم، أملة أن تتضافر الجهود وتلتئم السواعد من أجل تضميد جراح ليبيا والعبور به إلى مرحلة الرخاء والديمقراطية.

وأضافت بوسدرة في كلمة مرئية لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أما ترشيحنا الذي تثمنه عاليا، ونهديه لكل نساء وشابات ليبيا متمنين أن تعتلي هذا المنصب من يستحقه، فنحن لم نبتغيه منصبا قدر ابتغاء مكانة للمرأة الليبية.

وتابعت: «يشرفني أن أكون جزءا من هذا المشهد العظيم ولا يعنينا أن نكون على سلطته، لُنكمل مسيرة سيدات فاضلات في الماضي والحاضر والمستقبل».

وأكملت: «أٌطل عليكم وحملات شعواء تطلق نحونا ولا يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة لأنها مبنية على عروش خاوية، فلا يزايد علينا إلا من زاد علما ولا ينقص منا كيد الكائدين».

وأردفت: «نتمنى لوطننا الرخاء ولنسائنا في يومهن العالمي المزيد من التألق والبهاء ولحكومتنا التوفيق، ونشد على يد الجميع متمنين منهم إنصاف الوطن والمواطن أولا وأن نسمو من أجل مصلحة الوطن الذي يكفيه انقساما تشرذما».

وختمت بالقول، أهنيء كل نساء ليبيا وشاباتها في اليوم العالمي للمرأة بتكريمها من قبل الحكومة باعتلاء منصب وزير الخارجية لأول مرة في تاريخ ليبيا.

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