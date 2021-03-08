«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة

شروط الإعارة

موقف الترقيات والتأمينات

حالات إنهاء الإعارة

وفى هذا الإطار، نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سلسلة من الإنفوجرافات عبر موقعه الرسمي، توضح أهم ضوابط وشروط طلب الإعارة وتجديدها لموظفي الدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.ويوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعارة الموظف تكون بناء على طلب مكتوب يقدمه الموظف الراغب في الإعارة خارج البلاد، ومن ثم يصدر قرار بعد ذلك من قبل السلطة المختصة بالموافقة على الإعارة، ويمتد القرار لعام كامل قابل للتجديد دون حد أقصى.وفيما يخص المستحقات المالية، يشير التنظيم والإدارة، إلى أن الموظف المعار يستحق أجره كامل من الجهة المعار إليها كما يخضع إداريًا للجهة ذاتها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.يؤكد الجهاز عدم جواز ترقية المعار بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية، بينما تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الاشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، كما تدخل مدة الإعارة ضمن سنوات خدمة الموظف.أما عن حالات إنهاء مدة الإعارة، يشير إلى أن جواز إنهاء الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها، أو في أي وقت بناء على طلب المعار، وفى هذه الحالة يلتزم الموظف بالعودة إلى جهة العمل الأصلية خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الإعارة داخل البلاد و3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.