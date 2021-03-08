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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:25 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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لازالت حالة من عدم اليقين والارتباك تسود بشأن توقع تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والتي على إثرها أقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل عام تعديلات على إجراءات تجديد مدد الإعارة للموظفين المتواجدين خارج البلاد، بما يضمن تسهيلها والاكتفاء بتقديم طلبات التجديد بإحدى الوسائل الإلكترونية.

شروط وأحكام الإعارة


وفى هذا الإطار، نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سلسلة من الإنفوجرافات عبر موقعه الرسمي، توضح أهم ضوابط وشروط طلب الإعارة وتجديدها لموظفي الدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

شروط الإعارة

ويوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعارة الموظف تكون بناء على طلب مكتوب يقدمه الموظف الراغب في الإعارة خارج البلاد، ومن ثم يصدر قرار بعد ذلك من قبل السلطة المختصة بالموافقة على الإعارة، ويمتد القرار لعام كامل قابل للتجديد دون حد أقصى.

وفيما يخص المستحقات المالية، يشير التنظيم والإدارة، إلى أن الموظف المعار يستحق أجره كامل من الجهة المعار إليها كما يخضع إداريًا للجهة ذاتها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.

موقف الترقيات والتأمينات

يؤكد الجهاز عدم جواز ترقية المعار بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية، بينما تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الاشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، كما تدخل مدة الإعارة ضمن سنوات خدمة الموظف.

حالات إنهاء الإعارة

أما عن حالات إنهاء مدة الإعارة، يشير إلى أن جواز إنهاء الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها، أو في أي وقت بناء على طلب المعار، وفى هذه الحالة يلتزم الموظف بالعودة إلى جهة العمل الأصلية خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الإعارة داخل البلاد و3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.

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شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة

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