«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:25 م
أميرة ممدوحطباعة
لازالت حالة من عدم اليقين والارتباك تسود بشأن توقع تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والتي على إثرها أقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل عام تعديلات على إجراءات تجديد مدد الإعارة للموظفين المتواجدين خارج البلاد، بما يضمن تسهيلها والاكتفاء بتقديم طلبات التجديد بإحدى الوسائل الإلكترونية.
وفى هذا الإطار، نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سلسلة من الإنفوجرافات عبر موقعه الرسمي، توضح أهم ضوابط وشروط طلب الإعارة وتجديدها لموظفي الدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص المستحقات المالية، يشير التنظيم والإدارة، إلى أن الموظف المعار يستحق أجره كامل من الجهة المعار إليها كما يخضع إداريًا للجهة ذاتها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.
شروط وأحكام الإعارة
وفى هذا الإطار، نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سلسلة من الإنفوجرافات عبر موقعه الرسمي، توضح أهم ضوابط وشروط طلب الإعارة وتجديدها لموظفي الدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
شروط الإعارةويوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعارة الموظف تكون بناء على طلب مكتوب يقدمه الموظف الراغب في الإعارة خارج البلاد، ومن ثم يصدر قرار بعد ذلك من قبل السلطة المختصة بالموافقة على الإعارة، ويمتد القرار لعام كامل قابل للتجديد دون حد أقصى.
وفيما يخص المستحقات المالية، يشير التنظيم والإدارة، إلى أن الموظف المعار يستحق أجره كامل من الجهة المعار إليها كما يخضع إداريًا للجهة ذاتها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.
موقف الترقيات والتأميناتيؤكد الجهاز عدم جواز ترقية المعار بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية، بينما تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الاشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، كما تدخل مدة الإعارة ضمن سنوات خدمة الموظف.
حالات إنهاء الإعارةأما عن حالات إنهاء مدة الإعارة، يشير إلى أن جواز إنهاء الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها، أو في أي وقت بناء على طلب المعار، وفى هذه الحالة يلتزم الموظف بالعودة إلى جهة العمل الأصلية خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الإعارة داخل البلاد و3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية.
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نستكمل معكم الانفوجرافات التوضيحية لمواد #قانون_الخدمة_المدنية_المصري رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.— EgyptianCAOA (@EgyptianCaoa) March 7, 2021
انفوجراف في باب #الترقية_والنقل_والندب_والإعارة
بعنوان "أهم أحكام الإعارة". #الجهاز_المركزي_للتنظيم_والإدارة
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الموقع الرسمي:https://t.co/LEOSPwTeC5 pic.twitter.com/PM2DP3SoND
شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة
«التنظيم والإدارة» يوضح شروط وأحكام الإعارة