المقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية ينفذان تدريبًا مشتركًا

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إيه) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التمرين يظهر القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.