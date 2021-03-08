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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية ينفذان تدريبًا مشتركًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:24 م
القوات الجوية الملكية
القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
أ ش أ
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نفذت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إيه) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التمرين يظهر القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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