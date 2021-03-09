10 خدمات يقدمها البنك الزراعى للمزارعين

أعد البنك الزراعي المصري 10 خدمات يقدمها للمزارعين والعملاء من الشركات والمستثمرين لجميع مستلزمات الانتاج الزراعي من حيواني ونباتي مستلزمات انتاج ومشروعات إنتاجية قائمة على الصناعات الزراعية وتشمل الخدمات:1- القرض الشخصي (البتلو) للمنشأت الفردية والشركات بفائدة 5% لمدة تصل إلي 12 شهر بقيمة 200 ألف جنيه بنوع فائدة متناقضة ويعد نوع التمويل.2- كما تقدم شهادة "حصاد" بفائدة 11% ونوع الفائدة ثابت لمدة 3 سنوات، ودورية الصرف شهرية بحد أدني لربط الشهادة 1000 جنيه بعملة الجنيه المصري.3- شهادة لمدة 15 يوم: شهر بفائدة تصل إلي 7% ودورية الصرف آخر المدة وبحد أدنى 10 الآف جنيه بعملة الجنيه المصري.4- وشهادة لمدة شهر: شهرين بفائدة تصل إلي 9.5% بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.5- شهادة لمدة شهرين:3 شهور بفائدة تصل إلي 9.5% بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.6- شهادة لمدة 3: 6شهور بفائدة تصل الي 9.75%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.7- شهادة لمدة 6شهور: سنة بفائدة تصل الي 10%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.8- شهادة لمدة سنة: سنتين بفائدة تصل الي 10%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.9- شهادة لمدة سنتين: 3سنين بفائدة تصل 10.25% بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.10- لمدة 3 سنين بفائدة تصل الي 10.5%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.