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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 خدمات يقدمها البنك الزراعى للمزارعين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:16 ص
البنك الزراعى
البنك الزراعى
عبدالناصرمحمد
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أعد البنك الزراعي المصري 10 خدمات يقدمها للمزارعين والعملاء من الشركات والمستثمرين لجميع مستلزمات الانتاج الزراعي من حيواني ونباتي مستلزمات انتاج ومشروعات إنتاجية قائمة على الصناعات الزراعية وتشمل الخدمات:

1- القرض الشخصي (البتلو) للمنشأت الفردية والشركات بفائدة 5% لمدة تصل إلي 12 شهر بقيمة 200 ألف جنيه بنوع فائدة متناقضة ويعد نوع التمويل.

2- كما تقدم شهادة "حصاد" بفائدة 11% ونوع الفائدة ثابت لمدة 3 سنوات، ودورية الصرف شهرية بحد أدني لربط الشهادة 1000 جنيه بعملة الجنيه المصري.

3- شهادة لمدة 15 يوم: شهر بفائدة تصل إلي 7% ودورية الصرف آخر المدة وبحد أدنى 10 الآف جنيه بعملة الجنيه المصري.

4- وشهادة لمدة شهر: شهرين بفائدة تصل إلي 9.5% بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

5- شهادة لمدة شهرين:3 شهور بفائدة تصل إلي 9.5% بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

6- شهادة لمدة 3: 6شهور بفائدة تصل الي 9.75%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

7- شهادة لمدة 6شهور: سنة بفائدة تصل الي 10%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

8- شهادة لمدة سنة: سنتين بفائدة تصل الي 10%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

9- شهادة لمدة سنتين: 3سنين بفائدة تصل 10.25% بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

10- لمدة 3 سنين بفائدة تصل الي 10.5%، بحد أدني 100 جنيه والمبلغ 100 جنيه بعملة الجنيه المصري.

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