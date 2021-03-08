الدفاع الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على السعودية

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الإثنين، عن إدانتها للهجمات على السعودية وقلقها البالغ من وتيرة اعتداءات الحوثيين.

وأوضحت البنتاجون في بيان مساء اليوم، أن واشنطن ترغب دائما في التأكد من قدرتها على تحريك قدرات عسكرية بسرعة لحماية المصالح المشتركة مع الحلفاء فيما لو تطلب الأمر ذلك، وذلك حسب قناة "سكاي نيوز".

وأشارت الدفاع الأمريكية إلى أن تحليق قاذفات "بي52" الأمريكية في أجواء الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية أمر روتيني.

وكشفت الوزارة عن إصدار الرئيس جو بايدن توجيهات متعلقة باستراتيجيات شن ضربات عبر الطائرات المسيرة،في إطار إجراءات مراجعة آليات تنفيذ هذه العمليات من أجل التصدي للمجموعات المتطرفة.