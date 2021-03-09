64 مليون دولار صادرات الحديد خلال يناير الماضى

كشف المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات الحديد، خلال شهر يناير من العام الحالي، زادت بنسبة 30%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبيّن التقرير أن صادرات الحديد سجلت حوالي 64 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.ولفت إلى أن حجم الصادرات خلال نفس الشهر من العام الماضي بلغت حوالي 49 مليون دولار، ما يقدر 789 مليون جنيه.