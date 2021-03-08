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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حافظ بـ5 وجوه في رمضان وينتظر «الإنس والنمس»

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:35 م
الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ
نرمين مقبل
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يعيش الفنان محمود حافظ حالة من النشاط الفني، خاصة أنه يشارك في خمسة أعمال درامية من المنتظر عرضها دفعة واحدة خلال السباق الرمضاني المقبل هم "النمر"، "اللى ملوش كبير"، "بنت السلطان"، "ضل راجل"، و"هجمة مرتدة".

أكد حافظ، لـ"الدستور" أنه رغم ظهوره بـ5 أعمال إلا أن أدواره مختلفة وبعيدة عن التقليد أو التكرار في أي عمل يظهر من خلاله، لافتًا إلى أن خبرته الفنية تساعده على كيفية تقمص الشخصية، وعلى اختيار الأدوار التي تضيف لمشواره الفني.

أشار إلى أنه يواصل حاليًا تصوير أحداث دوره في مسلسل النمر مع النجم محمد إمام، بقيادة المخرجة شيرين عادل، وهو العمل الذي قام بتأليفه محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويقدم حافظ دور صديق المقرب للبطل وتجمعهم العديد من المواقف.

كما يواصل تصوير دوره في مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ويجسد خلال العمل دورًا رئيسيًا يتسبب في قلب الأحداث رأسًا على عقب والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

أما العمل الثالث الذي يخوض به السباق الرمضاني فهو مسلسل "بنت السلطان" الذي يعد أولي بطولات روجينا في الدراما التلفزيونيه، ويقدم حافظ خلال الأحداث أحد الشخصيات المحورية في المسلسل، ولم يتبق له سوى يومين للانتهاء من كافة مشاهده، بقيادة المخرج أحمد شفيق.

كما أوشك حافظ على الانتهاء من تصوير باقى مشاهده في مسلسل "ضل راجل"، معربًا عن سعادته البالغة لمشاركته كضيف شرف في أحداث العمل الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال الذى يعتبره بمثابة أخا وصديقًا مقربًا له، خاصة بعد مشاركتهما فى مسلسل الفتوة رمضان الماضى، وينتمي "ضل راجل" إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدور أحداثه بين في عدد من المناطق الشعبية، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

وانتهى حافظ من تصوير كافة مشاهده فى أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز، ويشارك فى بطولته كل من هند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، وإنتاج سينرجى.

على الصعيد السينمائي، انتهى حافظ من تصوير دوره في فيلم "الإنس والنمس"، الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي، ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل، والفيلم يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صابرين، سليمان عيد، وهو تأليف قصة وإخراج شريف عرفة.

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