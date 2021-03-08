«التعليم» تعلن طرق تقييم «الهوية القومية» لطلاب المدارس الدولية
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:54 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
امتحان الفصل الدراسي الأول (امتحان تكميلي):
- تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
- تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.
امتحان الفصل الدراسي الأول (امتحان تكميلي):
- تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
- تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.