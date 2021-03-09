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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفضل 10 طرق لمحاربة الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:35 م
لمحاربة الشيخوخة
لمحاربة الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد
هويدا سعيد
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محاربة الشيخوخة موضوع يكثر الحديث حوله في أجيال الأربعينات، حيث يسب قلق للكثير لأن الانسان بطبيعته يفضل دائما أن يكون في مظهر الشباب.

طرق محاربة الشيخوخة المبكرة

ويرصد موقع webteb أبرز الطرق للحماية من مرض الشيخوخة المبكرة.

الإقلاع عن التدخين

 يعمل التدخين علي على تسريعِ عملية تكسّر الكولاجين في البشرة، كما يؤدي إلى انقباضِ الأوعية الدموية فتقل كمية الأكسجين والمواد الغذائية الواصلةِ للبشرة، مما يؤدي إلى تدمير البشرة وظهورِ التجاع، ما يعزز من فرص محاربة الشيخوخة. 

حفزوا الدماغ

يجب الحفاظ على الدماغ حاد، فالدماغ يحتاج إلى تدريبات حتى لا يتحول الى كتلة عديمة الفائدة أو مريضة. وقد وجدت الدراسات أن تعريض الدماغ للتحديات الدائمة يعيق تطور مرض الزهايمر والخرف.

الأكل الصحي

احرصوا كل يوم على تناول خمس حصص من الفاكهة والخضار بألوان مختلفة، و3 حصص من الحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن اشربوا 8-12 أكواب من الماء يوميا.

الابتعاد عن الكحول

يعمل الكحول علي تسريعِ عملية تكسّر الكولاجين في البشرة، كما يؤدي إلى انقباضِ الأوعية الدموية فتقل كمية الأكسجين والمواد الغذائية الواصلةِ للبشرة، مما يؤدي إلى ظهورِ التجاعيد.

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حافظوا على مستوى عال من الروحانية

فقد وجدت الدراسات أن الاشخاص الروحيين سواء كانوا يؤمنون بدين معين، أو يمارسون التأمل أو عودوا انفسهم على المسامحة، يتمتعون بحياة هادئة وجيدة اكثر. 

محاربة الشيخوخة ترتبط بالروحانية العالية

التدريبات الهوائية ضرورية لكل شخص يرغب في إبطاء عملية الشيخوخة في جسمه. وقد أظهرت مئات من الدراسات أن ممارسة الرياضة تؤخر تدهور قوة التحمل، قوة العضلات، التوازن وكثافة العظام.

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المواد المضادة للأكسدة

يجب على كل إنسان الحرص على استهلاك المواد المضادة للأكسدة، إما من خلال التغذية أو من خلال المكملات الغذائية يمكن عبر التغذية الحصول على الكثير من المواد المضادة للأكسدة من خلال تناول الخضروات ذات الألوان الزاهية والفواكهة.

النوم الجيد

النوم أقل من ست ساعات كل ليلة تزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بشكل كبيرو قلة النوم تؤدي الى العصبية، عدم الاسترخاء، الغضب والتوتر وايضا للأمراض والتلوثات.

العلاج الهرموني

إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون لدى النساء وهرمون التستوستيرون لدى الرجال ينخفض بانتظام من سن 35 فصاعدا، أطباء محاربة الشيخوخة يميلون إلى اعطاء النساء حبوب هرمون التستوستيرون.

الوقاية من الشمس

هناك علاجات متنوعة من مستحضرات التجميل التي تحارب التجاعيد، بدءا من الكريمات وحتى علاجات التقشير العميق.

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