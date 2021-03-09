أفضل 10 طرق لمحاربة الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد

الإقلاع عن التدخين

يعمل التدخين علي على تسريعِ عملية تكسّر الكولاجين في البشرة، كما يؤدي إلى انقباضِ الأوعية الدموية فتقل كمية الأكسجين والمواد الغذائية الواصلةِ للبشرة، مما يؤدي إلى تدمير البشرة وظهورِ التجاع، ما يعزز من فرص محاربة الشيخوخة.

حفزوا الدماغ

يجب الحفاظ على الدماغ حاد، فالدماغ يحتاج إلى تدريبات حتى لا يتحول الى كتلة عديمة الفائدة أو مريضة. وقد وجدت الدراسات أن تعريض الدماغ للتحديات الدائمة يعيق تطور مرض الزهايمر والخرف.

الأكل الصحي

احرصوا كل يوم على تناول خمس حصص من الفاكهة والخضار بألوان مختلفة، و3 حصص من الحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن اشربوا 8-12 أكواب من الماء يوميا.



الابتعاد عن الكحول



يعمل الكحول علي تسريعِ عملية تكسّر الكولاجين في البشرة، كما يؤدي إلى انقباضِ الأوعية الدموية فتقل كمية الأكسجين والمواد الغذائية الواصلةِ للبشرة، مما يؤدي إلى ظهورِ التجاعيد. قد يهمك.. إرشادات لحماية الأطفال من فيروس كورونا حافظوا على مستوى عال من الروحانية

فقد وجدت الدراسات أن الاشخاص الروحيين سواء كانوا يؤمنون بدين معين، أو يمارسون التأمل أو عودوا انفسهم على المسامحة، يتمتعون بحياة هادئة وجيدة اكثر.





محاربة الشيخوخة ترتبط بالروحانية العالية التدريبات الهوائية ضرورية لكل شخص يرغب في إبطاء عملية الشيخوخة في جسمه. وقد أظهرت مئات من الدراسات أن ممارسة الرياضة تؤخر تدهور قوة التحمل، قوة العضلات، التوازن وكثافة العظام.

يجب على كل إنسان الحرص على استهلاك المواد المضادة للأكسدة، إما من خلال التغذية أو من خلال المكملات الغذائية يمكن عبر التغذية الحصول على الكثير من المواد المضادة للأكسدة من خلال تناول الخضروات ذات الألوان الزاهية والفواكهة.

النوم الجيد

النوم أقل من ست ساعات كل ليلة تزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بشكل كبيرو قلة النوم تؤدي الى العصبية، عدم الاسترخاء، الغضب والتوتر وايضا للأمراض والتلوثات.

العلاج الهرموني





الوقاية من الشمس إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون لدى النساء وهرمون التستوستيرون لدى الرجال ينخفض بانتظام من سن 35 فصاعدا، أطباء محاربة الشيخوخة يميلون إلى اعطاء النساء حبوب هرمون التستوستيرون.

هناك علاجات متنوعة من مستحضرات التجميل التي تحارب التجاعيد، بدءا من الكريمات وحتى علاجات التقشير العميق.

ويرصد موقع webteb أبرز الطرق للحماية من مرض الشيخوخة المبكرة.