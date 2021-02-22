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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إرشادات لحماية الأطفال من كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:06 ص
حماية الأطفال من
حماية الأطفال من كورونا
الدستور
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أوصي الأطباء ببعض الإرشادات لحماية الأطفال من فيروس كورونا المستجد كوفيد19- الذي اجتاح العالم بشراسة ليحصد حتي الآن ( 2 مليون و476.222 ألف، و111 مليون و865.614 ألف، وتم شفاء 87 مليون و170.354 الفا).

ويبحث الكثير من اولياء الامور خاصة الأمهات عن كيفية حماية أطفالهم عن طريق إرشادات لحماية الأطفال من فيروس كورونا لتنجنب الإصابة بالعدوي وأيضًا حمايتهم من تلك الحائجة.

إرشادات لحماية الأطفال من فيروس كورونا
وقد أوصي أطباء أوروبيون باحتياطات استرشادية بسيطة، ومنها:
- تجنب زيارة الأماكن العامة.
- تجنب الحشود الكبيرة مع أطفالهم.
- ارتداء الأقنعة.
- غسل أيديهم كثيرًا.
- التأكد من أن الأطفال لا يلمسون كل شيء.
- لا يضعون أيديهم في أفواههم بعد ذلك.
- استخدام المطهرات.
- حاول الحد من اتصال الأطفال بأقارب تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

تقوية مناعة الطفل من فيروس كورونا بالفاكهة والأعشاب
وقالت مصادر طبيه أخري عربية، إن هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية التي يجب أن يتناولها الأطفال بصورة يومية، ويجب منع الأطعمة الجاهزة وعدم الإسراف في الدهون.

مؤكدين علي الأسر الإكثار من الأطعمة التى تقوى المناعة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة وتناول عسل النحل يوميًا، ويُفضل عدم خروجهم من المنزل، وتقليل الزيارات بين الأهالي لعدم إصابة الأطفال بالفيروس.

* الفاكهة
كالبرتقال واليوسفى والكيوى؛ لأنها فاكهة تعزز الجهاز المناعى.

* الاعشاب
كالزنجبيل بالعسل الأبيض، والكاكاو باللبن؛ لأنها تساعده بشكل كبير على الحفاظ على نشاط دورته الدموية، والدفء في الشتاء، ومنع الأطعمة الجاهزة وعدم الإسراف في الدهون.

ارتداء الكمامة خارج المنزل
كما شدد الأطباء علي بعض النقاط المهمة التي يجب أن يتبعها الطفل خاصة أن الفيروس عندما يهاجم الأطفال يذهب إلى المناعة التي بالتأكيد هي ضعيفة من الأساس؛ نظرًا لتلك الفئة العمرية، لأن مناعتهم لا تزال فى طور التشكيل كونهم لم يتعرضوا للكثير من الأمراض، ما لم يسمح لأجهزتهم المناعية بتكوين أجسام مضادة:

- عدم مشاركة أصدقائهم متعلقاتهم الخاصة: مثل المنشفة والمناديل.
- عدم المصافحة بالأيدى أو التقبيل، مع التباعد بين زملاء الفصل.
- ارتداء الكمامات طوال الوقت خارج المنزل.

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