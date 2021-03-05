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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل فوانيس رمضان 2021 في المنزل

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:02 م
فوانيس رمضان
فوانيس رمضان
شيماء دهب
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يسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة كيفية عمل فوانيس رمضان لهذا العام داخل منزله، للشعور من جديد ببهجة رمضان والمشاركة العائلية في تصنيع الفانوس، الذي يظل مظهرا من المظاهر الشعبية في مصر منذ القدم، حتى أن البعض قام بإنشاء أكاديمية لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الصوم ثم تحويله لقطعة جميلة من الديكور العربي الأصيل تجده في معظم البيوت المصرية.

ويعتبر فانوس رمضان أيضًا من الهدايا المحببة لدى العديد من الأشخاص بقرب حلول شهر الصوم، خاصة مع ظهور العديد من الأشكال والتصميمات الجديدة والملونة لعام 2021.

وفي هذه السطور نوضح كيفية عمل فانوس رمضان بالمنزل.

صناعة فوانيس رمضان 2021


هناك أدوات معينة ستحتاجها قبل الشروع في تنفيذ الفانوس وهي كالتالي:-
- يتم استخدام قلم رصاص ومسطرة وممحاه الكرتون كبيرة الحجم وشيء للصق يكون قوي(الغراء).
- أدوات الزينة كما ترغب من أوراق وشرائط ملونة.
طريقة عمل الفانوس
- يتم استخدام القلم في رسم معين بواسطة المسطرة على الكرتونة الكبيرة، ثم نقوم بقص الشكل المرسوم ويتم تكرار الخطوة السابقة لتحصل على خمس أشكال متطابقة تمامًا.
- نقوم بلزق المعينات ومن ثم التزيين ووضع فرع نور ملون أو تلوين الأوراق أو استخدام أشرطة ملونه ويتم تعليق الفانوس بواسطة خيط.

لعمل فانوس مجسم صغير اتبع هذه الخطوات:-
- استخدام ورق كارتون صغير وألوان لاصق ومقص ونقوم بصنع معينات متساوية في الطول والحجم وقصها.

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- نأخذ كل ثلاث معينات ونلصقها باللاصق لنحصل على شكل مجسم ونزينه.

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