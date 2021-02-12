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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

علاء الدين.. يصمم فوانيس وزينة رمضان بالقماش (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:53 ص
جريدة الدستور
احمد التمساح
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مع اقتراب الشهر الكريم قرر الرجل الخمسيني تصميم فوانيس ومفروشات رمضانية من الأقمشة، مستخدمًا خبرته في الحياكة منذ طفولته، والتى ترك التعليم من أجلها ليوفر كل وقته من أجل تعلم تلك الصنعة.

يحكي "علاء الدين"، البالغ من العمر 55 عامًا، أنه يمارس مهنه الحياكة وهو في العاشرة من عمره، ومع مرور السنين وبعد انتشار فيروس كورونا في مصر أصبح عمله قليلًا، لكنه رفض أن يكون صيدًا سهلًا للجائحة وبدأ بترويج أعماله على السوشيال ميديا، وساعدته في ذلك ابنته الكبرى، كما تساعده أيضا في شراء الأقمشة المستخدمة في التصنيع، وتقوم بنشر أعماله على صفحات التواصل الاجتماعي.

يستخدم "علاء الدين"، في صناعة الفوانيس والمفارش الرمضانية، "قماش وفرنشة وفايبر وشريط أصفر"، وكل الخامات التي تزين تصميماته في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يقوم بقص الرسومات من القماش ويصنع لها الفرنشة أو الحشو الفايبر، وبعد ذلك يقوم بتقفيلهم على ماكينة الحياكة.

يحلم "علاء الدين" بتطوير أعماله لتصل لكل بيت في مصر، وأن يصمم أشكال مختلفة لعصور قديمة، وأن يعلِّم كل محبي مهنة الحياكة بالمجان وينشأ مصنعًا.

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