استمرار انكماش قطاع التشييد في أيرلندا

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات المالية والاقتصادية اليوم الاثنين استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التشييد في أيرلندا بشدة خلال فبراير الماضي.وارتفع مؤشر أولستر بنك لمديري مشتريات قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي إلى 27 نقطة مقابل 21.2 نقطة خلال يناير الماضي.وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.وأظهر المسح تباطؤ وتيرة تراجع النشاط في قطاعي التشييد السكني والتجاري مقارنة بشهر يناير الماضي، في حين سجل قطاع مشروعات الهندسة المدنية انكماشا حادا خلال فبراير الماضي.