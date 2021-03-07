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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بالطبل البلدي

الأحد 07/مارس/2021 - 08:14 م
أهالي أبوقرقاص بالمنيا
أهالي أبوقرقاص بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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استقبل مسلمو وأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا سفير دولة الفاتيكان بمصر المطران بيقولاس هنري بالورود بالطبل البلدي عند زيارته لكنائس أم النعم ومارجرجس والأم تريزا والهريف ونجع الدك والفقاعي في إطار زيارته الرعويه لمحافظة المنيا، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

واصطف المواطنين للترحيب بسفير الفاتيكان ومطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك بشارة جودة،وقدموا لهما الورور وتبادل السفير مع الأهالي التحية والسلام في حضور الأكليروس وشعب الكاتدرائية، كما زار السفير والوفد المرافق له منطقة آثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص، مشيدا بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقال الأب بطرس خلف منسق عام لجنة زيارة سفير دولة الفاتيكان إلى محافظة المنيا، إن نيافته زار الخميس الماضي إيبارشية أبو قرقاص احتفالا بعيد الإيبارشية الأول وعيد تجليس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران الإيبارشية للأقباط الكاثوليك، مشيرا إلى أن سفير الفاتيكان سيزور كل كنائس الإيبارشية وعددها 21 كنيسة.

وفي السياق، أحيت إيبارشية الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص الذكرى الأولى لتدشين الإيبارشية بحضور سفير دولة الفاتيكان المطران نيقولاوس هنري واستقبل سفير الفاتيكان الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك على استقبال سفير الفاتيكان بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة جودة مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص وملوى وديراموس، إن زيارة السفير التي ستستغرق 6 أيام، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاريٍ، ستشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عدد من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

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