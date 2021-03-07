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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن برنامجًا جديدًا لمنح تأشيرة العمل للوافدين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:25 م
تأشيرة
تأشيرة
وكالات
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أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، اليوم الأحد، عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية المهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

ويبدأ العمل في البرنامج، بدءا من يوم غدٍ الإثنين، بشكل اختياري للشركات العاملة في المملكة، كي تبدأ بفحص العاملين لديها، فيما سيصبح ذلك الإجراء إلزاميا بشكل تدريجي، بدءا من شهر يوليو المقبل.

ولم يتضح بعد مصير العمال المهنيين المقيمين في المملكة، في حال فشلهم باجتياز الاختبار.

وتستضيف السعودية نحو 10 ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية والإنشاءات، وهما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب.

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