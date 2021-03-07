الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "دفاعات الجيش الوطني اسقطت مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة النضود شرق حزم الجوف".في السياق ذاته، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي.وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين:"إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع كاريال تابعة لسلاح الجو السعودي".وأشار سريع إلى أن قوات جماعته اسقطت الطائرة" أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق بمحافظة الجوف، بصاروخ لم يكشف عنه بعد".وبشكل متكرر يعلن الحوثيون إسقاط طائرات تجسسية للتحالف، فيما يعلن الجيش الحكومي والتحالف إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين بشكل مستمر.وتشهد محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية معارك متقطعة بين مسلحي الحوثيين، وقوات الجيش الحكومي منذ ست سنوات، تخلف في العادة قتلى وجرحى، في كلا الجانبين.