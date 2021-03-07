140 مليون جنيه لمشروعات الصرف والتعليم بالبحيرة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية قدرها 140 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضحت وزارة التخطيط، أن المشروعات شملت مد خدمة الصرف الصحى بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير بتكلفة قدرها 100.2 مليون جنيه، وإنشاء مدرسة الإيمان للتعليم الأساسى تضم 33 فصلا بطاقة استيعابية 1320 طالبا بمركز أبو المطامير قرية المهدية بتكلفة 16.5 مليون جنيه.كما تضم توسعة مدرسة خالد بن الوليد تعليم أساسى من خلال إنشاء 34 فصلا بقرية الدواجن بتكلفة 17 مليون جنيه، واستكمال تغطية ترعة العداية بطول 670 مترا بقرية زاوية صقر بتكلفة 6.4 مليون جنيه.