بنك أوف أمريكا: لن تكون لدى أرامكو مشكلة في تغطية توزيعات الأرباح

قال "بنك أوف أمريكا" إن ارتفاع أسعار النفط يبدد أي احتمال في أن تواجه شركة أرامكو السعودية العملاقة أية مشكلات في تغطية توزيعات الأرباح التي تعهدت بها بقيمة 75 مليار دولار للعام المقبل.ولفت البنك إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن الشركة قد تعزز التوزيعات في 2022، مع زيادة الإنتاج وتحرك أسعار الخام باتجاه 70 دولارا للبرميل.وتعهدت الشركة بدفع 75 مليار دولار سنويا للمساهمين خلال سنواتها الخمس الأولى كشركة مساهمة عامة، وهو الأمر الذي أصبح موضع شك العام الماضي مع تراجع أسعار النفط وسط جائحة كورونا، ما دفع الشركة إلى خفض الإنفاق وزيادة الاقتراض، كما تسبب هذا في وضع ضغوط إضافية على المالية السعودية.