تفاصيل الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

نقدم لمتابعي النجوم تفاصيل الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث شعرت خلال الأيام الماضية ببعض الأعراض التي تصاحب الفيروس الجديد مما جعلها تتخذ قرارًا بالعزل المنزلي، وعدم مخالطة أحد من أسرتها وتناولها البروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة المصرية حتى تشفى من المرض تماما.





ورغم الأعراض التي ظهرت عليها التي تشابه إلى حد كبير الأعراض التي تصاحب أدوار البرد والأنفلونزا إلا أن حالتها العامة مستقرة ولم تتطور الحالة إلى مرحلة الخطورة أو ضيق التنفس حتى الآن وهي على تواصل دائم مع زوجها السابق ووالد أبنائها المخرج مجدي الهواري، كذلك على اتصال دائم بأبنائها التي قررت أن تبعد عنهم خلال هذا التوقيت الصعب حتى لا تتسبب في نقل أي عدوى لأحد.

الفنانين المصابين بكورونا

وبالإضافة إلى وجود النجمة غادة عادل في قائمة الفنانين المصابين بكورونا إلا أن هناك عدد من النجوم أصيبوا بالفيروس القاتل خلال الأيام الماضية على رأسهم النجم أحمد مكي الذي أصيب لمدة أسبوعين وخضع للعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى تعافى تماما مؤخرا ويسعى لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "الاختيار 2" مرة أخرى بعد توقف مشاهده، كما تتواجد الفنانة نجلاء بدر في المنزل حاليا بعد إصابتها بـ كورونا خلال الأسابيع الماضية ولكن حتى الآن لم تشفى من الفيروس القاتل، ويتواجد الفنان المعتزل توفيق عبد الحميد في المنزل حاليا للخضوع للبروتوكول العلاجي بعد معرفته بإصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ويسعى لعدم مخالطة أحد لعدم التسبب في عدوى أحد.



أصيب عدد كبير من نجوم الفن بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ونكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وانضمامها إلى قائمة الفنانين المصابين بالفيروس القاتل.