تذكرة حفل «عبدالحليم حافظ» في قصر البارون بـ5000 جنيه

يستضيف قصر البارون بطريق العروبة بالقاهرة حفل غنائي بتقنية الهولوجرام للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 2 أبريل المقبل على مسرح بقصر البارون إمبان، وذلك باستخدام تقنية الهولوجرام وتقنية خرائط الإسقاط ثلاثية الأبعاد، في ليلة ساحرة تجمع الجماهير عشاق الموسيقى الكلاسيكية المصرية.وينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر الحفل لمدة ساعة كاملة، ومن المقرر أن يتم خلال الحفل عرض قصة القصر التاريخية، والذي يرصد أسرار البارون إمبان ولأول مرة في تاريخ القصر، وذلك باستخدام تقنية الاسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد.وطرحت الشركة المنظمة للحفل 4 فئات لتذاكر دخول الجمهور، وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.