الصين تطالب «بايدن» بالتوقف عن ممارسات «ترامب» بشأن تايوان

طالبت الصين، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتخلي عن الممارسات الخطيرة لسلفه دونالد ترامب بشأن تايوان.وكان قد كشف تقرير استخباراتي أمريكي، أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في عدد القطع البحرية، لتصبح أكبر قوة بحرية في العالم.وأشار التقرير الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس السبت، إلى أنه وبنهاية عام 2020 أصبح لدى الصين حوالي 360 قطعة بحرية هجومية، أي أكثر بحوالي 60 من القطع البحرية الأمريكية.وتابع التقرير "تقوم الصين التي تمتلك بالفعل اليوم أكبر قوة بحرية في العالم، ببناء مقاتلات سطحية حديثة وغواصات وحاملات طائرات وطائرات مقاتلة وسفن هجومية برمائية وغواصات وصواريخ باليستية وقواطع كبيرة لخفر السواحل، وكاسحات جليد قطبية، وذلك بسرعة مذهلة مثيرة للقلق".