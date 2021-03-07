ضبط مالكة مخبز استولت على 991 ألف جنيه من فرق سعر الغاز بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة بالبحيرة.وتبين استيلائها على مبلغ مالي قدره 991 ألف جنيه و390 جنيها، من فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.