حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية
الأحد 07/مارس/2021 - 02:22 م
يبحث الكثير من المواطنين عن تردد لقناة coc القبطية والتي أنشئت عن طريق السوشيال ميديا وشبكة الإنترنت، وارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية.
حيث يعتقد الكثير من المشاهدين أن قناة coc القبطية لها تردد على الأقمار الصناعية، وتستعرض الدستور لقرائها حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية.
وقد بدأت قناة COC عملها على موقع Facebook بتقديم بث مباشر لافتتاح قداسة البابا تواضروس لتجديدات المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى والاحتفال بالعيد السابع لتأسيس المركز.
ونقدم فيما يلى روابط متابعة قناة COC عبر شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى:
للدخول على موقع القناة على موقع «فيس بوك».. اضغط هـــنـــــــا.
حيث يعتقد الكثير من المشاهدين أن قناة coc القبطية لها تردد على الأقمار الصناعية، وتستعرض الدستور لقرائها حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية.
حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطيةقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قناة COC هي أول قناة قبطية متخصصة على السوشيال ميديا وهي اختصار لعبارة Coptic Orthodox Church، والتى تعنى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقد بدأت قناة COC عملها على موقع Facebook بتقديم بث مباشر لافتتاح قداسة البابا تواضروس لتجديدات المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى والاحتفال بالعيد السابع لتأسيس المركز.
ونقدم فيما يلى روابط متابعة قناة COC عبر شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى:
للدخول على موقع القناة على موقع «فيس بوك».. اضغط هـــنـــــــا.
ما هي قناة COC القبطيةانطلقت قناة COC وهى أول قناة قبطية متخصصة يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى أطلقها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأسبوع الماضى، وذلك خلال احتفالية أقامها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في ذكرى مرور 7 سنوات على تأسيسه، وأشاد البابا خلال الاحتفال بقناة COC الجديدة.
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وتعتمد قناة COC الجديدة على الفيديوهات القصيرة التي تلائم عمل مواقع التواصل الاجتماعى، ولن تتجاوز مدة الفيديو الواحد 5 دقائق، وبحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن القناة ستقدم فيديوهات بمتابعة الأخبار لحظة بلحظة، وكذلك تقارير ونشرات إخبارية ونشرات إخبارية، وفعاليات الكنيسة واللقاءات قداسة البابا توا ضروس، كما تتضمن فيديوهات تعليمية للأطفال لغرس النواحي الكنسية والتربوية وتنمية الشعور الوطني لدى الأطفال.
وتعتمد قناة COC الجديدة على الفيديوهات القصيرة التي تلائم عمل مواقع التواصل الاجتماعى، ولن تتجاوز مدة الفيديو الواحد 5 دقائق، وبحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن القناة ستقدم فيديوهات بمتابعة الأخبار لحظة بلحظة، وكذلك تقارير ونشرات إخبارية ونشرات إخبارية، وفعاليات الكنيسة واللقاءات قداسة البابا توا ضروس، كما تتضمن فيديوهات تعليمية للأطفال لغرس النواحي الكنسية والتربوية وتنمية الشعور الوطني لدى الأطفال.