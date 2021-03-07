حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

البابا يسيم أساقفة جدد.. تعرف عليهم وطقس سيامتهم (dostor.org)

وتعتمد قناة COC الجديدة على الفيديوهات القصيرة التي تلائم عمل مواقع التواصل الاجتماعى، ولن تتجاوز مدة الفيديو الواحد 5 دقائق، وبحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن القناة ستقدم فيديوهات بمتابعة الأخبار لحظة بلحظة، وكذلك تقارير ونشرات إخبارية ونشرات إخبارية، وفعاليات الكنيسة واللقاءات قداسة البابا توا ضروس، كما تتضمن فيديوهات تعليمية للأطفال لغرس النواحي الكنسية والتربوية وتنمية الشعور الوطني لدى الأطفال.