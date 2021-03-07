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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا يسيم أساقفة جدد.. تعرف عليهم وطقس سيامتهم

الأحد 07/مارس/2021 - 01:00 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة - جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قداسة سيامة الأساقفة الجدد

وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، و رسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوى، والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الأنبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا فام أسقفا على إيبارشية شرق النيل.

كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، و القمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

طقس السيامة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن طقس سيامة الأساقفة الجدد تتم دوما؛ خلال صلوات قداس السيامة؛ وتكون عقب قراءة الابركسيس أي سفر أعمال الرسل بالكتاب المقدس.

وأضاف البابا في كلمته بقداس سيامة الأساقفة الجدد، الذي أقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد قائلًا: "نقرأ سفر أعمال الرسل قبل صلوات السيامة مباشرة لكي نعطيهم عظة عن خدمة وحياة الآباء الرسل الكنيسة؛ لكي مثالا صالحا في حياتهم وبكنائسهم".

وتابع قائلا: "ثم يتواجد الأساقفة الجدد أمام مذبح الكنيسة عند إتمام طقس السيامة ليتعهدوا أمام الله أن يخدموه بكل أمانة".

الأساقفة الجدد

الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص الجديد

الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص الجديد هو اور أسقف لإيبارشية أبو قرقاص، وهي إيبارشية جديدة فيها آباء أحباء وتاريخ كبير واخترنا، بتزكية الآباء، وهو أبونا ثاؤفيلس المحرقي.


بدأ كاهنًا متبتلًا في إيبارشية سمالوط من سنة ٢٠٠٢ وقد حصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق وبكالوريوس الكلية الإكليريكية وأعد ماجستير في قانون الأحوال الشخصية ويعد حاليًا درجة الدكتوراه، دخل الرهبنة في عام ٢٠٠٥ وله في الرهبنة حوالي ١٥ سنة، وخدمته في هذه الإيبارشية الجديدة خدمة تحتاج الرعاية والعناية والاهتمام في تأسيس هذه الإيبارشية الجديدة مع الآباء.

الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد

نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد، هو القمص سيرابيون السرياني وهو حاصل على بكالوريوس التجارة وعمل محاسبًا، وترهب في دير السريان العامر عام ٢٠٠٣ وله حوالي ١٨ سنة في الرهبنة وهو حاليًا "الربيتة" أي المساعد لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير.

وعمل في الدير أعمالًا كثيرة منها قصر الضيافة وعمل الرهبان ومبيت العمال والزيارات والمكتبة الاستعارية كما خدم أيضًا في دير الأنبا توماس لمدة عام، وهو من الآباء المحبوبين وله علاقات طيبة مع كل الآباء في دير السريان.

الأنبا جوزيف الأسقف العام

الأنبا جوزيف، الأسقف العام الجديد هو القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.

له في الرهبنة 30 عامًا تقريبًا في دير الأنبا بيشوي وخدم في الخدمات الطبية باعتباره طبيب وخدم خارج مصر في دول قارة إفريقيا ولنا فيها عمل كرازي ورعوي وأُختير ليكون أسقفًا عامًا في بعض الدول الأفريقية في الجنوب الإفريقي.

الأنبا سيداروس الأسقف العام

الأنبا سيداروس الأسقف العام الجديد هو سيداروس الصموئيلي، وهذه أول مرة نختار أحد الآباء المباركين من هذا الدير بتزكية رئيس الدير ليخدم خدمة الأسقفية.

وسيداروس يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودخل الدير في ١٩٩٦ وله 25 عامًا في الرهبنة ويخدم في بعض الأعياد والمناسبات في بعض الأماكن عندما يكون هناك احتياج.


سيداروس سيخدم كأسقف عام لمنطقة عزبة النخل، تلك المنطقة التي خدمها سابقًا بعض الآباء الأحباء مثل الأنبا بافلي والأنبا هرمينا وبالمنطقة عدد من الكنائس وعدد من الآباء الكهنة المباركين جدًا ولهم خدمة مشهود لها وسيخدم معهم وسيكون منسقًا لهذه المنطقة.

الأنبا رويس الأسقف العام

الأنبا رويس الأسقف العام الجديد هو زوسيما المحرقي وهو حاصل على بكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال، وخدم قبل الدير في عدة أماكن كشماس إبيدياكون في أمريكا الذي قام برسامته الأنبا سيرابيون وخدم في كنيسة مارمرقس بهونولولو بهاواي بأمريكا، إيبارشية لوس أنجلوس. خدم في خدمات الكرازة بالفلبين وهونج كونج وخدم أيضًا مع الأنبا أباكير في السويد، وله خدمات متعددة مباركة لذلك سيصير أسقفًا عامًا في منطقة شرق آسيا التي لنا فيها عمل كرازي ورعوي كبير.

الأنبا أكسيوس الأسقف العام

الأنبا أكسيوس الأسقف العام الجديد هو أبونا مارتيروس آفا مينا وهو أحد رهبان دير الشهيد العظيم مارمينا وله أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة وخدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية.

سوف يخدم في منطقة عين شمس والمطرية، وهذه المنطقة خدم فيها آباء أحباء الأنبا بافلي والأنبا تيموثاوس وهى منطقة عامرة وبها آباء أحباء وهو ترهب في عام ٢٠٠٧ وله نحو 14 عامًا في الرهبنة.

الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الجديد

الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الجديد هو القمص أغابيوس الأنبا بيشوي: "هو أحد الرهبان المحبوبين في دير القديس الأنبا بيشوي وهو دير عامر به عشرات من الآباء الرهبان، وخلال العام الماضي ومنذ نياحة أسقف ورئيس الدير المتنيح الأنبا صربامون عقدنا عدة اجتماعات وقمنا بعمل انتخابات على أكثر من مرحلة واستقر الأمر في النهاية على ترشيح ثلاثة حصلوا على أكثر أصوات في هذا الدير باختيار الآباء الرهبان".


هو تلميذ للمتنيح الأنبا صربامون وتعلم في مدرسة الدير وله في الرهبنة ٤٤ سنة وهذه حياة عميقة في البرية، ولم يخرج للخدمة في أي مكان، وقد كلف في البدايات أن يخدم الكنيسة الموجودة في وادي النطرون، ولكن خدماته كلها كانت في داخل الدير في مجمع العمال ومجمع الآباء والبنزينة والزراعة وخدمة الآباء المتوحدين وداخل خدمات الدير العديدة، وهو من الآباء المحبوبين و الهادئين الذين يصنعون سلامًا.

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