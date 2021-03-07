بابا الفاتيكان يلتقي مسيحيي سهل نينوى بعد تحرير المنطقة من داعش

التقى بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بمسيحيي سهل نينوى بعد تحرير المنطقة من تنظيم داعش الارهابي في العراق، وفق لقناة العربية الاخبارية.بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأحد، زيارة إلى الموصل التي كانت يومًا ما معقلًا لتنظيم داعش.وقدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل. وقال البابا من الموصل إن "التناقص المأساوي" بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط "ضرر جسيم لا يمكن تقديره".وبينما زغردت النساء وأُطلق سراح حمامة بيضاء في إشارة إلى السلام، افتتح البابا فرانسيس نصبًا تذكاريًا للموتى. وصلّى "من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة"، مؤكدًا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".