ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى فى الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب شركة لإنتاج البرمجيات - مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية) بتلقى العديد من التحويلات المالية بعملات أجنبية على حسابه بأحد البنوك من عدة أشخاص بإحدى الدول العربية، مقابل عمل الدعاية والإعلان على شبكة الإنترنت من خلال الشركة الخاصة به، وعقب ذلك يستلم تلك المبالغ ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.