عودة الحياة لطبيعتها في إنجلترا.. غدًا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، عقب إغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار جونسون، إلى أن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب غدًا الإثنين، ستمثل "أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية"، وهو أمر لم يكن ممكنا إلا بفضل جهود الناس لخفض معدلات الإصابة بكورونا.وأعلن جونسون خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح المدارس أولا، يليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى.وتأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على التواصل مع الآخرين في المرحلة النهائية التي لن تحدث قبل 21 يونيو.وقالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19. وتأمل في أن يتم احتواء الجائحة من خلال برنامج لقاح تم خلاله بالفعل تطعيم نحو 22 مليون شخص بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة للكشف عن كورونا.وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 116.29 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و709،095. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.