حقيقة تسريب امتحان الفيزياء «تانية ثانوي» 2021

ترددت إشاعات كثيرة منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 27 فبراير الماضي 2020، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية، فقد تداول البعض أخبار تفيد بتسريب الامتحان في بعض المواد، عبر صفحات "شاومينج" التي عرفت بأنها الصفحة المتخصصة في تسريب الامتحانات منذ أكثر من ثلاثة سنوات.

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء تانيه ثانوي 2021

نشرت صفحة شاومينج عبر الفيسبوك، نماذج قديمة لامتحانات الفيزياء، قبل بداية الامتحان بساعات قليلة في ليل صباح السبت، قبل موعد امتحانات الفيزياء، وأشارت إلى أنها أسئلة الامتحان، وقامت بتقديم حلول نموذجية لتلك الأسئلة القديمة التي قدمتها على أنها حديثة.





وعلى الجانب الآخر، قامت وزارة التربية والتعليم، بنفي تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله، فالأسئلة مختلفة تمامًا عما جاء في الامتحان هذا العام.





وناشدت الطلاب وأولياء الأمور بعدم تصديق تلك الشائعات، والتحري من صحة ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.





ويشار إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا امتحان الفيزياء أمس السبت 6 مارس الجاري، ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من امتحانات الترم الأول يوم 11 مارس الجاري.





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ويذكر أن صفحة شاومينج تقوم كل عام بترويج إشاعات أنها تحصل على نسخة جديدة من كل امتحانات، وتقوم بحله وتوزيعه على الطلاب على صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا صحة لما تقوم بنشره، وتود من ذلك تزويد عدد المتابعين عبر صفحتها على الفيسبوك.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 27 فبراير، لجميع المراحل التعليمية حتى في الجامعات، ومن المقرر أن تنتهي صفوف النقل يوم 11 مارس، حيث انتهت بعض المدارس الخاصة من الامتحانات، وبدأت مباشرة في الدراسة للفصل الدراسي الثاني.