رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء «تانية ثانوي» 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 10:50 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
نعمات مدحت
طباعة
ترددت إشاعات كثيرة منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 27 فبراير الماضي 2020، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية، فقد تداول البعض أخبار تفيد بتسريب الامتحان في بعض المواد، عبر صفحات "شاومينج" التي عرفت بأنها الصفحة المتخصصة في تسريب الامتحانات منذ أكثر من ثلاثة سنوات.

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء تانيه ثانوي 2021

نشرت صفحة شاومينج عبر الفيسبوك، نماذج قديمة لامتحانات الفيزياء، قبل بداية الامتحان بساعات قليلة في ليل صباح السبت، قبل موعد امتحانات الفيزياء، وأشارت إلى أنها أسئلة الامتحان، وقامت بتقديم حلول نموذجية لتلك الأسئلة القديمة التي قدمتها على أنها حديثة.

وعلى الجانب الآخر، قامت وزارة التربية والتعليم، بنفي تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله، فالأسئلة مختلفة تمامًا عما جاء في الامتحان هذا العام.

وناشدت الطلاب وأولياء الأمور بعدم تصديق تلك الشائعات، والتحري من صحة ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا امتحان الفيزياء أمس السبت 6 مارس الجاري، ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من امتحانات الترم الأول يوم 11 مارس الجاري.

اقرأ أيضا:

ويذكر أن صفحة شاومينج تقوم كل عام بترويج إشاعات أنها تحصل على نسخة جديدة من كل امتحانات، وتقوم بحله وتوزيعه على الطلاب على صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا صحة لما تقوم بنشره، وتود من ذلك تزويد عدد المتابعين عبر صفحتها على الفيسبوك.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 27 فبراير، لجميع المراحل التعليمية حتى في الجامعات، ومن المقرر أن تنتهي صفوف النقل يوم 11 مارس، حيث انتهت بعض المدارس الخاصة من الامتحانات، وبدأت مباشرة في الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

الصور

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

image description

انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ بدمياط

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

تحذير من الاكتفاء بجرعة لقاح كورونا واحدة

اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية بعد التطعيم بلقاح كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات