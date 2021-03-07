تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

بعد نحو 5 دقائق من بدء امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي، تم تسريب الأسئلة على جروبات في تطبيق «تليجرام».وحصلت «الدستور» على صور من هذه الجروبات التي سربت أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.