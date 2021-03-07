الحشد الشعبي العراقي يدمر موقعا لداعش بمحافظة بابل

عثرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي محافظة بابل 100 كلم جنوب بغداد.ووفقا لبيان للحشد، فقد نفذت قوة من اللواءين 47 و46 التابعة للقيادة عملية استباقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر ما أسفر عن العثور على مضافة لداعش وتم تدميرها بشكل تام.وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل.وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش، وخاصة قرب الحدود مع سورية، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.