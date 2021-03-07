أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الاحد 7-3-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد 7-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي



بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 15.72 جنيه.



سعر اليورو الأوروبي



وشهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 18.50 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 19.65 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 20.28 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 20.44 جنيه.





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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021 (dostor.org)



سعر الريال السعودي



وشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.21 جنيه.



سعر الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 51.30 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 51.80 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 4.27 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 4.30 جنيه.



سعر الين الياباني



سجل سعر الين الياباني اليوم الجمعة في البنوك، ببداية التعاملات اليومية، حوالي ما يقرب إلى نحو 14.79 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل نحو 14.91 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك، يتصدر محركات البحث العالمي جوجل من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، ونظرًا إلى أن أسعار العملات ليست ثابتة في الأسعار بسبب الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.يعرض لكم "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد 7-3-2021 في مصر.