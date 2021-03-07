سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021

يرصد موقع "الدستور
" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الأحد 7-3-2021 التي أفاد بها عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 7-3-2021
سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري
استقر سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات، اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر صرف الريال السعودي داخل فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
وجاء سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
ووصلت أسعار صرف الريال السعودي أمام العملة المصرية المحلية على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
وبحسب آخر التحديثات داخل أكبر مصرف خاص في مصر (البنك التجاري الدولي CIB)، بلغ مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه للأفراد والشركات في بنك البركة مستوى 4.09 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى
فيما وصلت مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي أسعار العملة الخليجية للأفراد والشركات إلى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.
سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجىوبلغ مستوى صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية، داخل البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.