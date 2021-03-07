سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 7-3-2021

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى





قد يهمك .. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى وبلغ مستوى صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية، داخل البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

