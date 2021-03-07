رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 07:30 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الأحد 7-3-2021 التي أفاد بها عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 7-3-2021


سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري


استقر سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات، اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي داخل فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وجاء سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

ووصلت أسعار صرف الريال السعودي أمام العملة المصرية المحلية على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وبحسب آخر التحديثات داخل أكبر مصرف خاص في مصر (البنك التجاري الدولي CIB)، بلغ مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه للأفراد والشركات في بنك البركة مستوى 4.09 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

فيما وصلت مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي أسعار العملة الخليجية للأفراد والشركات إلى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

وبلغ مستوى صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية، داخل البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

موضوعات متعلقة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بنجاح موريتانيا فى تنظيم كأس الأمم الافريقية للشباب

أسباب انسحاب المرشحين الثلاثة لرئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات