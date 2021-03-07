سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 7-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 7-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده

والدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

