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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 06:03 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الأحد 7-3-2021 التي أفاد بها عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، جاء أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.29 جنيه في بنك المشرق، بينما جاء أفضل سعر للبيع في بنك قطر الوطني QNB عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 7-3-2021


سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري


ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر


كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية


ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.22 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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والدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

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