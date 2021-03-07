توافد طلاب «تانية ثانوي» لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

بدأ توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، على لجانهم الامتحانية، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.