اليمن: مقتل جندي وإصابة 14 في قصف حوثي على معسكر بتعز

قتل جندي، وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت، إثر استهداف الحوثيين معسكرا للقوات الحكومية بطائرة مسيرة في مديرية الشمايتين، بمحافظة تعز، وسط البلاد.وقالت الشرطة العسكرية في تعز، في بيان صحفي: "إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، كانت تحلق فوق معسكر تدريبي تابع لقوات الشرطة العسكرية في منطقة العفا اصابح بمديرية الشمايتين".وأشارت الشرطة العسكرية إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة 14 آخرين.وأكدت الشرطة العسكرية "أن مثل هذه الأعمال الإجرامية، لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم من أجل الوطن وتحرير ما تبقى من محافظة تعز".ويأتي هذا الاستهداف تزامنا مع معارك عنيفة تشهدها الجبهة الشرقية لمدينة تعز، بين قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية ومسلحي الحوثيين الذين يفرضون حصارا على المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.