رابط إعلان ترقيات المعلمين لدفعة 2015 وما قبلها

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الأسماء الخاصة بالترقيات للعام 20212020 وهو خاص بدفعة 2015 وما قبلها ممن لم يتم ترقياتهم، بناءً على الفاكس الوارد من قبل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.ويمكن للمعلمين عن طريق اسم المستخدم ورقم المسلسل وكلمة السر الخاصة بالمدرسة التعرف على الترقيات من خلال هذا الرابط: