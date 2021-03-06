رابط موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر.. شرح مفصل للخطوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بدء تلقي حجز الراغبين في الحصول على جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي تم استيراده مؤخرا عبر الموقع الرسمي الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر وخطوات تسجيل البيانات وعدد المراكز الطبية التي خصصتها الوزارة لتلقي اللقاح

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم 28 فبراير الماضي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي وفرته الحكومة للفئات الأولى للتطعيم من أعضاء الفريق الطبي خاصة بمستشفيات العزل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتخفيف حدة معدلات الإصابة بالفيروس القاتل اليومية في مصر حيث ينتقل عن طريق لمس الأسطح المصابة بالفيروس ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي وينتقل إلى خلايا المناعة في الجسم.

كيفية تسجيل بيانات الراغبين في تسجيل لقاح فيروس كورونا

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من غير الفئات التي يحذر أخذ اللقاح وهم الحوامل و الصغار أقل من 18 سنة والمسافرين للخارج والمرضعات اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول على موقع حجز لقاح فيروس كورونا من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة بيانات الراغب في حجز جرعة لقاح كورونا كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي،...)

كتابة وسيلة تواصل رقم تليفون أو بريد الالكتروني

تحديد المستشفى الراغب في تلقي جرعة اللقاح بها

الضغط على كلمة تسجيل

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عدد المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة للقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة المصرية 40 مركزا طبيا بـ 27 محافظة يمكن من خلالها الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يتم توزيع الراغبين في الحصول على اللقاح عليها عقب استخدام رابط موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر عن طريق رسالة نصية عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله مسبقا حيث يتم أخذ التطعيم ببطاقة الرقم القومي.