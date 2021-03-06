معهد المشورة بالدقي يطلق دورة جديدة للمقبلين على الزواج

يطلق معهد المشورة والحكمة بالدقي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة مكثفة للمقبلين على الزواج "أونلاين".وتعد هذه الدورة ضمن دورات المشورة المسيحية التي أصبحت شرطًا رئيسيًا بالوقت الحالي لإتمام مراسم الزاوج الكنسي، وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس الجاري، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.