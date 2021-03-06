«التعليم» تعلن موعد مراجعة اللغة الإنجليزية لطلاب الثاني الثانوي

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية.وأضافت الوزارة؛ أنه يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي ترك تعليق بأسئلتهم وسيتم الإجابة عليها خلال البث على منصة حصص مصر، والتي ستكون غدا الأحد 7 مارس، السابعة مساءً.جدير بالذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي، سيؤدون غدا الأحد امتحاني الفيزياء والتاريخ، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، بينما للتاريه لطلاب الشعبة الأدبية.